Bursa’nın Orhaneli ilçesinde halk eğitim merkezinde kurs görenlerin yaptıkları salona sığmayınca, piknik alanında sergi açtılar. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2023-2024 yıl sonu sergi, panayır havasında çocukların gülüşmeleri eşliğinde gerçekleşti.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında toplam 292 branşta kurs açılırken, 4 bin 97 kursiyer eğitim gördü. Kadınların sene boyunca üretmiş olduğu el sanatları, kıyafet tasarımcılığı, rölyef ve benzeri ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Salona sığmayan ürünler, Karagöz Piknik Alanı’nda sergilendi. Çocukların oyunları, halk gösterileri eşliğinde panayır havasında gerçekleşen yıl sonu sergisi, büyük beğeni topladı.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, kadınların sene boyunca halk eğitim merkezinde, hem çeşitli kurslarda güzel ürünler üretirken, hem de muhabbet ve kardeşlik içerisinde birlikteliklerini paylaştığını söyledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Bayan öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları göz nuru emeklerinin sergilendiği yıl sonu sergisi göz kamaştırıyor. Serginin böyle bir etkinlikle Karagöz Piknik Alanı’nda yapılması da çok güzel oldu. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Orhaneli H.E.M Müdürü Bayram Yiğitbaşı ise, "7’den 70’e beşikten mezara sloganımızla işin içine çocukları, ailelerimizi ve yetişkinlerimizi de dahil ederek bunu bir festivale, çocuk şenliğine dönüştürdük. En önemlisi çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.