Bitlis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı “Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede” pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul’a getirildi. Beyoğlu’ndaki bir hastanede 40 dakikalık operasyon geçiren minik Ada’nın ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi. Ada Koçyiğit, “Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü. Ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu" derken, baba Musa Koçyiğit ise mutluluğunu, "Kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim” sözleriyle dile getirdi.

9 yaşındaki Ada Koçyiğit, gözündeki kayma nedeniyle denge bozukluğu sorunu yaşıyordu. Ada’nın babası Musa Koçyiğit, maddi imkansızlıktan dolayı kızının tedavisini sürdüremeyince çareyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis mitingine gitmekte buldu. Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’teki toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı görünce doktoruna ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na konuyla ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Ada, İstanbul’daki Beyoğlu Göz Hastanesi’ne getirildi.

Minik Ada hastanede ameliyat edildi

Hastaneye getirilen Ada, burada 40 dakikalık bir operasyonun ardından tedavi edildi. Minik Ada’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin takip edileceği öğrenildi. Pazartesi günü hastaneden taburcu edilecek olan minik Ada’nın babası ise bir baba olarak, kızının dünyaya güzel baktığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

“Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü”

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Ada Koçyiğit, “Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü. Ondan sonra Diyarbakır’dan İstanbul’a geldik. Sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim” şeklinde konuştu.

“Bir baba olarak, kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim”

Göz ameliyatı olan Ada Koçyiğit’in babası Musa Koçyiğit, “Yaklaşık bir 15 gündür buradayız. Sağlık Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına buradaki İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğe kadar herkesten Allah razı olsun, ilgilendiler. Ameliyatı da dün oldu. Ameliyatı 40 dakika sürdü. Bizim için çok önemli, çok mutluyum. Bir baba olarak, kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim. Rabbim böyle acıları kimseye yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler onun sayesinde buralardayız. Ada’nın göz sağlığı için gereken neyse yapıyorlar. Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Rabbim onun yokluğunu bize göstermesin” dedi.

“Ameliyat sonrası durum gayet başarılı”

Ada Koçyiğit’in ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı ise “Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kendisinden gözündeki rahatsızlık için bir tedavi talebi oldu. Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi duyarlılık göstererek Sağlık Bakanımıza verdiği talimat üzerine Ada Koçyiğit gözündeki problemi için hastanemize yönlendirildi. Bakanlık buraya getirilmesi ve buradaki ikametiyle ilgilendi. Geçen hafta içerisinde hastanedeki hekim arkadaşlarımız tarafından yapılan muayene neticesinde ameliyat kararı alındı. Şaşılıkla ilgili 2018 yılında bir ameliyat geçirmiş. Bu ikinci ameliyatıydı. Dün de bu ameliyat gerçekleştirildi. Herhangi bir sorun yok şu an için. İlk günkü muayenesi de yapıldı. Şu anda normal seyrinde devam etmekte. Kendisini muhtemelen Pazartesi günü taburcu etmeyi düşünüyoruz. 2017 yılında gözünde kayma oluşmuş. Takip edilmiş ve 2018 yılında başka bir hastanede ameliyat geçirmiş. Bir süre düzgün gittikten sonra son 2 yıl da tekrar kayma başlamış. 2022 yılında başka bir hastanede ameliyat gerekliliği söylenmiş fakat aile ameliyatı yaptıramamış. Bu yüzden de Bitlis toplantısında Cumhurbaşkanı’nda böyle bir talepleri oldu. Ada’nın bir şaşılık rahatsızlığı vardı. Sol gözüne müdahale yapılmış bir süre normal seyrederken sağ gözünde kayma oluşmuş. Sağ gözünde kasları ortaya getirip, normal bir bakış açısı sağlamak açısından müdahale edildi. Ameliyat sonrası durum gayet başarılı. Tabii bir süre takip edilmesi gerekiyor. İlerde bir ameliyat gerekebilir mi onu da süreç gösterecek. 30-40 dakika arasında müdahale süresi oldu. Genel anestezi aldı ama herhangi bir sorun oluşmadı. Doğuştan olmasa bile her yaştaki çocuklarda şaşılık farklı sebeplerle gelişebilir. Gözlük ihtiyacı var. Gözlük kullanması gerekecek. Bu göz kaslarının, beyin ve görmeyle olan ilişkisinden kaynaklanıyor. Çocuğun bir kaza geçmişi yoktu” ifadelerini kullandı.