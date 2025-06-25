Fatih Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların yenilenmesini değil; depreme dayanıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşamın inşasını hedefliyor. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, dönüşümü tamamlanan yapılarda hiçbir hasar oluşmazken, Fatihliler "İyi ki zamanında dönüşüm kararı almışız," sözleriyle sürecin önemini vurguladı.

Başkan Turan: "Dönüşüm hızla sürüyor, güven artıyor"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sürece dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Fatih’te kentsel dönüşüm hızla sürüyor, güven artıyor, huzur büyüyor. 23 Nisan’da İstanbul’u etkileyen deprem sonrası, dönüşümünü tamamladığımız binalarda herhangi bir hasar oluşmadı. Bu da ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin açık bir göstergesidir."

Kentsel Dönüşüm Ofisine yoğun başvuru

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan Kentsel Dönüşüm Ofisi de Fatih’in depreme dayanıklı hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ofiste tüm plan ve proje süreçlerinde teknik destek veriliyor, çözümünde yer alıyor. Yanı sıra uzlaşma bilgilendirme süreçlerini yürütüyor. Ofiste Fatih Belediyesi adına bir kişi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına üç kişi toplam 4 kişi görev yapıyor.

Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası" yanı sıra uygun borçlanma şartları ile finansal fayda sağlıyor ve plan, proje ve uygulama süreçlerini üstleniyor. Bu imkanlardan yararlanarak yapılarını depreme dayanıklı hale getirilmesi için kentsel dönüşüm ofisine yoğun başvuru oluyor.

Sadece binalar değil, hayatlar da yenileniyor

Fatih Belediyesi, kentsel dönüşümü yalnızca fiziksel bir yenileme değil; sosyal, ekonomik ve mekânsal bütünlüğü gözeten bir şehircilik anlayışıyla ele alıyor. Deprem gerçeğini göz ardı etmeyen bu yaklaşım, bilimsel kriterlere ve yasal mevzuata uygun yapılaşmayı temel alıyor.

Süreç kapsamında yalnızca konutlar değil; sokaklar, meydanlar, yeşil alanlar ve kamusal yaşam alanları da daha güvenli, erişilebilir ve fonksiyonel hale getiriliyor. Amaç; tüm vatandaşlara özellikle çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara daha sağlıklı ve dayanıklı bir çevre sunmak.

Şeffaf ve ulaşılabilir bir süreç

Fatih Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlar için şeffaf ve kolay erişilebilir kılmak adına aktif bir rehberlik sunuyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı Kentsel Dönüşüm Birimi; başvuru, teknik inceleme ve yönlendirme aşamalarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Yapılan her başvuru dikkatle değerlendirilerek en uygun çözüm yolları sunuluyor.

Fatih, geleceğe güvenle yürüyor

Fatih Belediyesi öncülüğünde yürütülen bu kapsamlı dönüşüm süreci, ilçeyi yalnızca bugüne değil, yarınlara da hazırlıyor. Sağlam zeminlerde yükselen yapılar, bilinçli kararlarla şekillenen mahalleler ve ortak bir gelecek hayaliyle Fatih’te dönüşüm kararlılıkla sürüyor.