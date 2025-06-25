Silivri Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günleri’nde 22 firma özel bireylerle bir araya geldi.

Silivri Belediyesi ile İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, özel bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilirken, bölge firmaları ile özel bireyler arasında köprü görevi gördü. Organizasyona 22 firma katılarak özel bireylerle birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde firmalar, açık pozisyonları hakkında bilgi verirken, özel bireylerin yetenek ve ilgi alanlarına göre istihdam imkanlarını değerlendirdi.