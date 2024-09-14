Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu. Açıklamada, Bakan Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı ve gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdiği belirtildi.

Bakan Güler’in inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetleri ve planları değerlendirildi.