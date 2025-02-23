Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun ikinci günde de kritik olduğunu belirterek, "Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor, ancak dün geceden bu yana başka solunum krizi yaşamadı" ifadelerini kullandı. Kan testlerinin "şu anda kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliğine" işaret ettiğini belirten Vatikan, klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gereken süre göz önüne alındığında iyileşme sürecinin belirsiz olduğunu ifade etti. Papa'nın "bilincinin açık" olduğunu aktaran Vatikan, Papa'nın burun altına yerleştirilen bir tüp aracılığıyla "yüksek akışlı oksijen tedavisi" aldığını ifade etti.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli hastanesine kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

Kaynak: İHA