Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre de olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri söz konusu binada yangını bulmaya çalıştı. Binaya fenerle ışık tutarak araştırma yapan ekipler daha sonra çatı katında mangal yakıldığını fark etti. Olayın anlaşılmasın ardından çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, ekipler olay yerinden ayrıldı.