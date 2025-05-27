İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarılmasında önemli bir rol oynadığı ve bu durumun ödeme sistemlerinin güvenliğini tehlikeye attığı iddiaları üzerine bu sabah saat 05.00’te 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve inceleme işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecinde, aralarında PPR Holding A.Ş.’nin de bulunduğu 8 şirkete, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ile 7 daire ve villaya yönelik mal varlığına el koyma kararı alındı.

TMSF kayyum olarak görevlendirildi

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda, el konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilerek kayyum atandı.

Papara ile 274 farklı hesaba para transferi yapıldığı öne sürüldü

Soruşturma kapsamında, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin ise 274 ayrı banka hesabına aktarıldığı ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Savcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, örgüt liderliğini şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yaptığına, yasa dışı para trafiğine ön ayak olduğuna yer verdi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş'nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.012 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır."