Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.

Trafik Denetleme ekiplerinin saat 23.00 - 01.00 saatleri arasında yaptığı Kadıköy'deki denetimlerde toplam 31 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam ceza tutarı ise 89 bin 948 TL oldu.

Arkadaşlar Görevlerini Yaptı

Trafik denetimine alkollü bir şekilde yakalanan E.T, “"Vallahi yakalandık. Bir şey diyemiyorum, Arkadaşlar görevlerini yaptı. Sağ olsunlar. Kimseye tavsiye etmem alkollü araç kullanmasınlar. Herhalde 5 bin lira ceza yedik” dedi.

“Cezayı Siz Ödeyin”

Denetime alkollü yakalanan E.T, denetim esnasında çekim yapan muhabirlere cezayı siz ödeyin dedi. Olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları ise bağlamak istenilen çekiciyi durdurmaya çalıştı.