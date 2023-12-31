Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) yönetimindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce yolun sağında park halindeki 16 Y 9626 plakalı otomobile, ardından da yolun solundaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonette sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Sürücünün iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.