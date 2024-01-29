Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hafif ticari aracın alev alev yanması kameraya yansıdı.