Büyükçekmece’de park halindeki aracın yola çıkması için yön gösteren kadına, o esnada kamyon çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Doktorçeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayla O., eşi Salih O.’nun hakimiyetindeki 34 HS 0346 plakalı aracın park edilen yerden yola çıkması için yön gösterirken, yoldan geçen 34 CPU 952 plakalı Harun Ç. kontrolündeki kamyon önce Ayla O.’ya daha sonra araca çarptı. 2 araç arasında sıkışan Ayla O. bacağından yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.