Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye kavşağından AVM istikametine seyir halinde olan sürücü Burak Can Ö.(22) yönetimindeki 34 BVT 728 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yolun kenarında park halinde olan 16 CEZ 27 ve 16 AJN 987 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu aracın sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaş, bayram alışverişini bırakıp yaşanan kazayı izlediler.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.