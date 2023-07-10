Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde daha önce ikişer gidiş gelişli duble yolun, belediye tarafından yapılan çalışmayla iki şeritli tek yöne dönüştürülmesi caddede trafik sıkışıklığına sebep oluyor. Trafik sıkışıklığına sinirlenen bir sürücü yol ortasında protesto yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Öztrak Caddesi’nde yol kenarına park yapan araçların trafiği sıkıştırması ve trafik akışını engellemesinden rahatsız olan sürücü, cadde üzerinde durarak otomobilinden inip durumu protesto etti.

Yaşanan trafik sorununa, “Ben de aracımı buraya çekerim diyerek” sitem eden vatandaş, Öztrak Caddesi üzerinde yoğun trafik kuyruğu oluşmasına neden oldu. Trafiğin yeniden hareketlenmesi için aracından inen sürücüler ve çevre halkı protesto eden vatandaşı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen aracına binmeyen vatandaş, yol kenarında park halinde bulunan ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.