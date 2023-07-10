Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yürütülen, devam eden ve yeniden inşa sürecinde dirençli şehir için yapılacak projeler hakkında meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yapan Başkan Fatma Şahin, dünyada ve Türkiye’de yürütülen çalışmalar ve projeleri anlattı.

Sunumda sağlık, altyapı, sanayi, ticaret, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan yeni projelerin kapsamları üzerinde de duruldu. Başkan Fatma Şahin sunumunda hasarlı binaların yıkımı hakkında mahkeme süreçlerine değinerek yeni raporlar hazırlayarak yeniden incelemeler konusunda ilgili bakanlıklara değerlendirme için gönderilerek takibin yapıldığını söyledi.

Sunumun devamında Gaziantep’te ki tarihi yapıların son durumu ve yürütülecek restorasyon çalışmaları hakkında detaylar veren Şahin, Gaziantep Kalesi için çalışmaların hızlandırılacağını, kurulan bilim kurullarıyla aslına uygun tarihi yapıların tekrardan ayağa kalkacağını aktardı.

59 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı, ilgili komisyonlara maddelerin sevklerinin gerçekleşmesi ile son buldu.