İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 18 Aralık akşamı Ege Dikbıyık (viyolonsel) ve Gülce Hanişoğlu (obua) sahne aldı.

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 18 Aralık akşamı Ege Dikbıyık (viyolonsel) ve Gülce Hanişoğlu (obua) sahne aldı. Yeni yılda da Parlayan Yıldızlar konseri 8 Ocak Pazartesi saat 20.30’da Metehan Köklü (şan) ve Ada Yalın Yücel’in (keman) konserleriyle devam edecek.

Konserin birinci bölümünde sahne alacak Ada Yalın Yücel 2005 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 2019 yılında IX. Uluslararası Harmony Müzik Yarışmasında birinci olarak “En İyi Sanatsal Performans” ödülünün sahibi oldu. 2020 yılında Gürcistan’da düzenlenen Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda ve 2021’de II. Uluslarası Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olan genç sanatçı bu yarışmadaki performansıyla Münih Marktoberdorf, ardından Kopenhag Monsommerconcert Festivali’ne burslu olarak davet edildi. Eğitimine Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi’nde devam eden Ada Yalın Yücel konserde Pyotr İlyiç Tchaikovsky’den Fazıl Say’a uzanan geniş bir repertuvar seslendirecek.