İlan.gov.tr internet adresinde; İnegöl Belediyesi tarafından mülkiyetinde bulunan 30 adet taşınmazı kiraya vermek üzere ihale ilanı yayımlandı. İhalede 3 adet işyeri ve İnegöl’ün farklı mahallelerinde yer alan 27 adet tarla bulunuyor.

Söz konusu ihale 25 Kasım 2025 Salı günü saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dipsizgöl, Kurşunlu ve Hilmiye Mahallelerinde kiralanacak işyerleri yer alırken, çoğunlukla Süpürtü Mahallesi başta olmak üzere Tekke, Bayramşah, Cemiyet, Eymir, Bahçekaya, Maden, Cerrah, Çaylıca, Çiftlik, Halhalca, Küçükyenice, Sungurpaşa ve Tahtaköprü Mahallelerinde tarlalar bulunuyor.

KATILIM ŞARTLARI VE SON BAŞVURU

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları ve gerekli belgeleri 25 Kasım 2025 tarihi saat 10.00'a kadar İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi'ne teslim etmeleri gerekiyor. İstenen belgeler arasında ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, geçici teminat makbuzu veya mektubu ile Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge yer alıyor.