Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde öğrenim gören engelli bireylerin aileleri, düzenlenen "Balmumlu Kumaştan Bio Bez" temalı workshop etkinliğinde bir araya geldi. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) mutfak sınıfında gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerin anneleri strec filme çevre dostu bir alternatif olarak kullanılabilen, gıdayla temasa uygun balmumu kumaşlar üretti. Etkinlikte Mutfak Becerileri eğitmeni katılımcılara balmumu kumaşın kullanım alanları hakkında bilgi verirken, Tasarım Atölyesi eğitmeni rehberliğinde veliler kendi bio bezlerini tasarladı.

Kaynak: İHA