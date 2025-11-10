İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen bir açık artırmada, Patek Philippe’e ait Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518 modeli saat 14,2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) alıcı buldu.

Söz konusu saat, 2016 yılında 11 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 576 milyon TL) bedelle satılmıştı. Dokuz yıl sonra yeniden el değiştirerek kendi satış rekorunu tazeledi.

Yalnızca dört adet üretilen 1943 tarihli Ref. 1518 modeli, dünyadaki en nadir çelik kasalı saatlerden biri olarak kabul ediliyor. Patek Philippe’in genellikle altın kasalı saatler üretmesine rağmen bu özel çelik versiyonun neden üretildiği bilinmiyor. Bu durum, modeli koleksiyoncular arasında efsanevi bir değere kavuşturuyor.

Saat dünyasının efsanesi

Phillips müzayede evi, satışın dokuz buçuk dakika sürdüğünü ve beş alıcının yarıştığını açıkladı.

Ref. 1518, seri üretimde yapılan ilk sürekli takvimli kronograf olarak saatçilik tarihine geçti.

Açık artırma, toplamda 66.8 milyon İsviçre frangı (3.5 milyar TL) gelir elde ederek şimdiye kadarki en yüksek hacimli saat müzayedesi oldu.