

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10261 Ada 8 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Kargir Ev ve Samanlık" olan 864,93 m2’lik arsa üzerindeki bina 8.649.300,00 TL, Bursa İli Osmangazi İlçesi Mürseller Mahallesi Köyiçi Mevkisi 12900 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz olan 5.071,67 m2’lik tarla 5.071.670,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Mustafakemalpaşa(Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Adaköy Mahallesi, 855 parsel, Köklük mevkiinde yer alan 19.100,00 m²’lik tarla 12.415.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İl, Osmangazi İlçe, ÇEKİRGE Mahalle/Köy, 4215 Ada, 8 Parsel, A Blok Arka Cephe Zemin Kat 7 Nolu bağımsız bölüm olan 120 m² daire 4.500.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Mudanya İcra Dairesi tarafından Halitpaşa Mahallesi İpek Sokak No:23 Yıldırım Apt. Daire:10 Mudanya/BURSA adresinde yer alan 75 m² daire 2.800.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İlanlara www.ilan.gov.tr adresinde ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ilan.gov.tr