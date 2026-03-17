Akşam iftar saatinden itibaren camiye akın eden vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için cami avlusunda ve cami dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği gecede vatandaşlar, dualar ederek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Sakal-ı Şerif'e dokunmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberlik ruhunu da gözler önüne serdi.

Ziyarete katılanlar arasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yer aldı. İlçedeki kadınlarla birlikte camiye gelen Başkan Tekin, vatandaşlarla sohbet ederek bu mübarek gecenin manevi coşkusunu paylaştı. Başkan Tekin yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çekerek, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni hemşerilerimizle birlikte böylesine manevi bir atmosferde idrak etmek büyük bir mutluluk. Sakal-ı Şerif'in ziyarete açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok duygulandırdı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

Öte yandan teravih namazı sonrası Pazaryeri Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Başkan Tekin ve belediye personeli, cami çıkışında vatandaşlara ikram dağıtarak Kadir Gecesi'nin paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Gece boyunca camide oluşan yoğunluk ve manevi atmosfer, Pazaryeri'nde Kadir Gecesi'nin büyük bir coşkuyla idrak edildiğini bir kez daha gösterdi.