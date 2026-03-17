Tarık Erdil yaptığı açıklamada, ' Şap hastalığı nedeniyle bu yıl geleneksel deve güreşimizi gerçekleştiremedik. Ancak, 22 Mart 2026 Pazar günü, Burhaniye Deveciler Derneği ve Deve Güreşi Sevenlerin katkılarıyla ilçemizde piknik havasında düzenlenecek Büyük Antrenman Güreşi'ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu güzel buluşmayı birlikte paylaşmak için tüm halkımız davetlidir ' sözlerine yer verdi.

Öte yandan güreş haberinin duyulması güreş severleri sevindirdi.