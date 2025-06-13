Pegasus Havayolları, İsrail’in İran’a yönelik saldırıların ardından İran, Irak, Ürdün seferlerini geçici olarak durdurdu.

İsrail’in gece saatlerinde İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Türk havayolu şirketleri bu 3 ülkeye yaptığı seferleri geçici olarak iptal etti. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle havayolu şirketlerinin bazı Ortadoğu seferlerine, farklı hava sahası uçuş güzergahı planlayarak devam edeceği öğrenildi. Bu arada Lübnan’a yapılan seferlerle ilgili yeni bir karar alan havayolu şirketlerinin ülkeye sadece gündüz uçuş yapacakları öğrenildi.

İran hava sahası kapanınca bazı uçaklar İstanbul Havalimanı’na indi

İsrail saldırıları nedeniyle Ortadoğu’ya sefer yapan bazı uçakların gece saatlerinde farklı havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldığı öğrenildi. Emirates Havayolları’nın Manchester-Dubai ve Londra Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Türk Havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan uçakları da İstanbul ve Bakü’ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Pegasus havayolları 3 ülkeye seferlerini iptal etti

İsrail saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları, İran, Irak, Ürdün seferinde iptaller yaşandığını açıkladı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise muhtemel riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır. İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerimizde seyahat planı olan misafirlerimize aşağıdaki ilave haklar sunulacaktır. Misafirlerimiz 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapabilecektir. Bilet işlemleri, www.flypgs.com web sayfamızdan veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir" denildi.