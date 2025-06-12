Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Mağarada bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 4 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Konkurs tanksavar silahı, 2 adet A/T-4 tanksavar silahı, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu, 3 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet M1 piyade tüfeği, 5 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 adet yedek namlusu, 19 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RBG bombaatar, 4 adet tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1.280 adet 14.5 mm mühimmat, 3.000 adet 12.7 mm mühimmat, 20.000 adet 7.62 mm mühimmat, 16.800 adet 5.56 mm mühimmat, 21.600 adet 5.45 mm mühimmat, 2 adet ses kayıt cihazı, 1 adet jeneratör, 1 adet invertör ve 2 adet UPS.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürerek terörle mücadelede etkinliğini artırmaya devam ediyor.