

Bursa’da toplu taşımayı özendirmek amacıyla gece seferlerinden ‘gittiğin kadar öde’ uygulamasına ve yapay zeka çalışmalarına kadar çok sayıda yeniliği kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha kolay ve konforlu hale getirmek için yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, Yenişehir Havalimanı'na 12 Haziran Perşembe gününden itibaren BBBUS otobüs seferlerini başlattı. Yeni sefer hatları, Görükle-Terminal-Yenişehir Havalimanı ile Terminal-Kent Meydanı-Arabayatağı-Kestel-Yenişehir Havalimanı şeklinde olacak. Uygulamada, BursaKart kullanımı geçerli olmayacak. Bilet almak, sefer saatlerini öğrenmek ve detaylı bilgi için https://bus.burulas.com.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Bursa’da daha kaliteli, konforlu ve güvenlik bir ulaşım sistemi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefi için yeni proje ve seferleri devreye aldıklarını belirtti. Yeni hatlarla birlikte hem kent içindeki hem de kent dışındaki yolcuların, Yenişehir Havalimanı'na konforlu bir şekilde ulaşabileceğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Hem günlük hem de turistik seyahatler için büyük kolaylık sağlayan bu hizmet, Bursa'nın ulaşım altyapısını daha da güçlendirecektir. Yenişehir Havalimanı’na yapılacak bu yeni ulaşım seferleri, Bursalılara ve şehri ziyaret eden misafirlere büyük bir kolaylık sunuyor. Ayıca bu çalışmalar, Yenişehir Havalimanı'nı canlandırmak ve aktif şekilde kullanılmasını sağlamak için de önemli" dedi.

Kaynak: İHA