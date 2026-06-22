Balıkesir'in Gönen ilçesinde ekili buğday tarlası ve arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen'in Osmanpazar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ekili buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarladan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere dört bir koldan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, bir miktar ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlattı.