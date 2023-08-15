Dün akşam saat 20.20 civarında trajik bir olay yaşandı. 4 katlı bir binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, ne yazık ki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları detaylı çalışmada, hayatını kaybeden kadının isminin Fatma Duygu Özkan olduğunu tespit etti. Olayın hemen ardından, dairede bulunan Avukat Doğan C.G. gözaltına alındı.

Öğrenilen bilgilere göre, kadının avukat arkadaşı, polise verdiği ifadede, ölen kadını daha önce tanımadığını ve bir arkadaş vasıtasıyla iletişim bilgilerini aldığını belirtti. İkili, evde bir araya gelerek sohbet ettiklerini ve içki içtiklerini aktardı. Ancak Doğan C.G., olay anında mutfak tezgahının yanında arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden düştüğünü söyledi.

Olayın detaylarına ulaşmak amacıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları, olay yerine geçerken duydukları bağrışmaların ardından sesin geldiği yöne baktıklarını ve kadının pencere korkuluklarına tutunmaya çalışırken gördüklerini anlattı. Bu tanıkların ifadesine göre, kadının arkasında duran bir erkeğin onu iterek aşağıya düşürdüğü belirtildi. Bu yeni gelişme üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti ve Avukat Doğan C.G. gözaltına alındı. İstanbul'un Caferağa Mahallesi'nde yaşanan olayda, şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.