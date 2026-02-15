Pendik'te Ramazan ayının manevi atmosferi dolayısıyla cadde ve sokaklara yapılan ışıklandırma ve süsleme çalışmaları ile ilçe Ramazan'ı ışıl ışıl karşılamaya hazırlanırken, yapılan ışıklandırma ve dekoratif süslemeler havadan görüntülendi.

Ramazan ayına sayılı günler kala, İstanbul'un çeşitli noktalarında Ramazan'a özel ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların uğrak noktalarından olan bazı bölgeler, Ramazan ayı için LED ışıklarla ve süslerle donatılıyor. Pendik Belediyesi ekipleri de, yaklaşan Ramazan ayının manevi havasına uygun olarak ilçenin çeşitli noktalarında ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdi. LED ışıklarla ve dekoratif motiflerle süslenen Gazipaşa Caddesi, Çarşı Camii ve çevresi Ramazan ayını ışıl ışıl karşılamaya hazırlandı. Ramazan akşamlarına renk ve estetik katacak olan ışıklandırma çalışmaları vatandaş tarafından da ilgi ve beğeniyle karşılandı. Ramazan ayının manevi havasına renk katan ışıklandırma ve süslemeler, Ramazan ayı boyunca sokakları süslemeye devam edecek.

'Ramazan ışıklandırmaları çok güzel, o hissiyatı burada görüyoruz'

Işıklandırmalar hakkında konuşan Hakan Yalçınkaya, 'Ramazan gelince insanın içinde maneviyat ve mutluluk oluşuyor. Aslında bir araya gelmenin bir temsilidir Ramazan. Pendik ayrıcalıklı bir kent. Ben birçok ilçede yaşadım. Ama Pendik bambaşka. Burayı seviyorum. Çevrenin temizliği olsun, bu Ramazan ışıklandırmaları olsun çok güzel. Bu zaten son iki senedir yapılıyor. O hissiyatı burada görüyoruz. Ahmet Cin'e de teşekkür ediyoruz, memnunuz' dedi.

'İnsan bunları gördüğünde Ramazan'ın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu anlayabiliyor'

Efekan Bozdoğan, 'Ben de geçerken gördüm, çok güzel bir şey. Pendik Belediyesi güzel çalışmış. Bunun gibi etkinlikler olduğu sürece, insan bunları gördüğünde Ramazan'ın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu anlayabiliyor. Belediye Başkanımız Ahmet Cin güzel bir çalışma yapmış, ben teşekkür ederim. Devamının da gelmesini isteriz' şeklinde konuştu.

Öte yandan Pendik'te sokaklarda yapılan ışıklandırma çalışmaları dron ile görüntülendi.