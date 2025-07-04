Pendik’te Muharrem Ayı vesilesiyle her sene olduğu gibi bu sene de aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Türk bayrağı deseniyle süslenen ve 12 bin kişilik hazırlanan aşure, genci yaşlısı her yaştan vatandaşa ikram edildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de vatandaşa aşure dağıttı.

Pendik Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Çarşı Camii’nin meydanında kurulan alanda, Cuma namazının ardından çevredeki vatandaşlara dev kazanlarda hazırlanan aşureden ikram edildi. Organizasyonda, 12 bin kişilik hazırlanan aşureler Türk bayrağı deseniyle gözlere de hitap etti. İkram sırasında ilahilerin okunduğu etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Ahmet Cin, vatandaşlara kazanlardan aşure dağıttı. Kendilerine ikram edilen aşurelerden yiyip ilahiler dinleyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan ötürü Pendik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Aşure dağıtımına katılan vatandaşlardan Hasan Şimşek, "Pendik Belediyesi her sene bu etkinliği yapıyor, Allah razı olsun. Ben de tesadüf ilk defa bu sefer denk geldim. Tabii ki önce aşurenin önemini anlamamız lazım. Aşure ilk olarak Hz. Nuh’un karaya çıktığı güne denk gelir ama ne yazık ki tarihimizde birçok kötü olaya denk gelmiştir, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gibi. Biz bunların hepsini geri bırakalım. İnşallah öncelikle tüm İslam alemine ve sonrasında tüm dünyaya barışı getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur"

Başkan Ahmet Cin, "Muharrem ayımız mübarek olsun diliyorum. Bu mübarek ayı layığıyla idrak etmek hepimize nasip olsun inşallah. Ülkemizin ve insanlığın birlik beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak niyaz etsin. Her zaman düzenlediğimiz Muharrem ayı etkinliklerinden bir tanesindeyiz. Yarın inşallah Aşure Günü, biz bugünden yapalım istedik. Belediyemiz tüm STK’larımız ve Cemevlerimizle iş birliği içinde bunu bir gelenek haline getirdik, Aşure Günü’nü ve Muharrem Ayı’nı bu şekilde kutluyoruz. Bugün de burası çok kalabalık, tüm hemşehrilerimize aşure ikramı yapıyoruz. İnşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Başkan Ahmet Cin’in yanı sıra Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker de katıldı.