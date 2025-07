Denizli Büyükşehir Belediyesinin sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı proje kapsamında 6 sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog, dedektif gibi iz sürerek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak amacıyla bir süre önce eşine az rastlanır bir proje başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda toplam 6 sosyal hizmet uzmanı ve sosyologtan oluşan sosyal yardım inceleme ekibi kurdu. Yaklaşık 3 ay önce, özellikle dezavantajlı bölgelerde mesailerine başlayan saha ekipleri sokaklara dağılarak adeta bir dedektif gibi ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor. Ekipler, ilk aşamada binaların dış koşullarını göz önüne alarak ziyaretler gerçekleştirirken, kapısını çaldıkları vatandaşlarla birebir sohbet ederek dertlerini dinliyor. Vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının yanında geçim şartlarını ve sosyal yardım alıp almadıkları gibi konuları da tespit eden sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar, gerekirse bölge sakinleri ve muhtarlardan da bilgi alarak sorunun bir an önce çözümü için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bir rapor sunuyor. Buradaki kayıtlarda yapılan incelemenin ardından ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli destek veriliyor.

Şartları uyan vatandaşlar sosyal yardım projelerine dahil ediliyor

Sarı renkli görevli yelekleriyle vatandaşların “sarı melekler” adını verdikleri sosyal yardım inceleme ekipleri ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin Horoz Kart, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri, doğum yapan anneler, sıcak yemek, beslenme, mama, evlilik, askerlik ve taşınma destekleri gibi sosyal yardım projelerini de anlatarak şartları uyanları sisteme dahil ediyor. Bugüne kadar 5 farklı mahallede yaklaşık 5 bin hanenin kapısını çalan sarı melekler bunun yanında vatandaşların yaşadıkları bölgeyle ilgili yol, altyapı, park vb. konulardaki taleplerini de not alarak Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilmesini sağlıyor.

“Ulaşılmayan tek bir vatandaşımız dahi kalmayacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekonomik zorlukların her geçen gün daha da çok hissedildiğini belirterek bu süreçte sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda her kesimden insana ulaşmak için birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, söz konusu çalışmayla hedeflerinin, belediye veya herhangi bir kuruma yardım için müracaat edemeyen asıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak olduğunu vurguladı. Sokak sokak gezen ekiplerin herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın asıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Mahalle mahalle, sokak sokak gezen ekiplerimiz birebir iletişimle vatandaşımızın dertlerini dinleyerek ihtiyaçlarını tespit ediyor ve sorunların bir an önce çözüme kavuşmasına katkı sağlıyor. İlk etapta kent merkezimizde uygulamaya koyduğumuz projemizle şehrimizde ulaşılmayan tek bir vatandaşımız dahi kalmayacak” dedi.