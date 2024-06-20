Pendik’te yeni aldıkları araçlarıyla seyir halinde olan çift, başka bir sürücünün sıkıştırması sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada, karı-koca olan çift yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Pendik Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni aldıkları araçlarıyla Ankara Caddesi’nden sahil istikametine gitmekte olan Orhan Şener’in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi.