Olay, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi henüz belirlenemeyen bir at cadde üzerinde başıboş şekilde dolaşmaya başladı. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede aniden yola çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı.

Durumu fark eden çevredeki esnaflar, olası bir kazanın önüne geçmek için harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan at, güvenli bir noktaya bağlanarak kontrol altına alındı.

Yaşanan olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama meydana gelirken, vatandaşlar başıboş bırakılan hayvanların hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.