Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf A.(21) yönetimindeki 16 BKE 247 plakalı motosiklet ile Adem A.(21) yönetimindeki 16 AOR 221 plakalı otomobil çarpıştı.

46876Bb7 6957 4B85 96E9 6A311Be4Cc42Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

F3Ede44F 1Da4 49D2 Ad27 77B91De18490-1Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ