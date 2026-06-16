Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf A.(21) yönetimindeki 16 BKE 247 plakalı motosiklet ile Adem A.(21) yönetimindeki 16 AOR 221 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.