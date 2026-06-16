İnegöl’de Mustafa Tokgöz’ün hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, olayın perde arkasını gözler önüne serdi. Sanıkların “tesadüfen karşılaştık” savunması dosyadaki delillerle çürütülürken, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. Savcılık, fail ve azmettirici konumundaki iki sanık için en ağır cezayı istedi.

SOKAK ORTASINDAKİ İNFAZ KAMERADA

Sanık Mustafa Yıldız’ın adliyedeki ifadesinde öne sürdüğü “meşru müdafaa” savunması, dosyaya giren kamera görüntüleri ve teknik incelemelerle uyuşmadı. Olay gecesine ait kayıtlarda, Mustafa Tokgöz’ün cadde üzerinde yürüdüğü sırada sanığın bir anda karşısına çıktığı ve aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadan ateş açtığı tespit edildi. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaşıp kendisini bekleyen araca bindiği anlar da görüntülere yansıdı. Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda olayda ani gelişen bir kavga ya da tehdit unsuruna rastlanmadığını belirterek saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

SAVCILIK EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi, olayla ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, tutuklu sanık Mustafa Yıldız ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Muhammet G. hakkında, birden fazla kişiyle birlikte tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Silahı kullandığı belirtilen Yıldız için ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ceza istendi. Dosyada, iki sanığın olay öncesi ve sonrasında birlikte hareket ettikleri, saldırının ortak bir plan dahilinde gerçekleştirildiği iddiasına yer verildi.

GİZLİ HUSUMET VE ŞÜPHELİ HAREKETLER DOSYADA

Cinayetin perde arkasını aralayan en önemli detay ise maktulün ailesinin ve çevre tanıklarının ifadeleri oldu. Hayatını kaybeden gencin babası, oğlunun Mustafa Yıldız ile değil, aslında serbest kalan Muhammet G. ile arasında geçmişe dayanan ciddi bir düşmanlık bulunduğunu belirtti. İddianamede yer alan teknik incelemelere göre, azmettirici olmakla suçlanan Muhammet G.'nin cinayetin hemen ardından ailesini güvenlik gerekçesiyle başka bir adrese naklettiği ve hastaneden Tokgöz'ün sağlık durumu hakkında istihbarat toplamaya çalıştığı tespit edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan sanıkların yargılanmasına kısa süre içinde başlanacak.