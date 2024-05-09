Pendik’te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan kavga, polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı. Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.