Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde (BÜYEM) Petrol Ofisi Grubu’nun madeni yağlar distribütörleri için verilen ‘Bayi Gelişim Programı’nı tamamlayan distribütörler, düzenlenen törenle yeterlilik sertifikalarını aldı.

Petrol Ofisi Grubu, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile iş birliği yaparak Türkiye çapındaki madeni yağlar distribütörleri için sektörde bir ilk olan ‘Bayi Gelişim Programı’ düzenledi. Madeni yağlar distribütörlerinin büyümelerine destek olmak ve satış yönetiminden finans yönetimine kadar birçok alanda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimlere 19 distribütör katıldı. Eğitimlerini tamamlayan Petrol Ofisi madeni yağ distribütörleri, düzenlenen törenle yeterlilik sertifikalarını da aldı.

Distribütörlerin öğrendiklerini hem kendi şirketlerinde hem de Petrol Ofisi Grubu ile olan çalışmalarında kullanmalarını amaçlayan eğitim programı yaklaşık 100 saat sürdü. Programda; insan kaynakları yönetimi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, dijital dönüşümde iş modelleri, liderlik becerileri, pazarda yeni müşteri kazanarak büyüme, kriz yönetimi, çalışma etiği ve stratejik planlama gibi konu başlıkları ele alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Türkiye madeni yağ pazarının 13 yıldır geleneksel lideri olmamızın verdiği sorumlulukla nitelikli iş gücünü artırmaya, iş ortaklarımıza sürdürülebilir fayda sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz ’Bayi Gelişim Programı‘, madeni yağlar distribütörlerimizin profesyonel gelişimine önemli bir katkı sağladı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan distribütörlerimiz, aldıkları yeterlilik sertifikalarıyla kaliteli hizmet anlayışlarını çok daha ileriye taşıyacaklar. Gelecekte de sektördeki güncel ihtiyaçlara yönelik farklı eğitim içerikleriyle desteklenen gelişim programlarını sunmaya devam ederek distribütörlerimizin başarı hikâyelerine imza atmalarına yardımcı olacağız” dedi.