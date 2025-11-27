Petrol Ofisi Grubu, Türk pop müziğinin ikonik ismi Kenan Doğulu ile yaptığı uzun soluklu marka yüzü anlaşmasını, ilk reklam filmiyle duyurdu. Petrol Ofisi Grubu ile Kenan Doğulu arasındaki iş birliğinin detayları, Kenan Doğulu’nun yanı sıra Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ve CMO’su Murat Zengin ile reklam kampanyasının üretici sürecini üstlenen TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu’nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

İş birliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, "Petrol Ofisi Grubu için yeni bir dönem başlıyor. bp satın alımını tamamladık ve entegrasyon sürecinin de sonuna yaklaştık. Sektörde gelenekselleşen liderliğimizin de gücüyle daha çevik, daha inovatif ve daha dinamik bir kimlikle, performansı ön plana aldığımız, istasyon deneyimini markalaştırdığımız bir sürece girdik. Yaklaşık 2 bin 700 istasyonla ülkemizin her yerine yayılacak bu dinamizmi, Türkiye’nin yetiştirdiği en kıymetli sanatçılardan biri olan Kenan Doğulu’nun içten enerjisi ve üreticiliğiyle ile buluşturabilmekten ötürü çok mutluyuz. Kendisinin bize sağlayacağı katkının çok değerli olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kampanyanın stratejik boyutuna vurgu yapan Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin ise konuşmasında şunları söyledi: "Kenan Doğulu ile ilk kampanyamızı V/Max ürünümüzün re-lansmanına ayırdık. Ancak bu sadece bir reklam kampanyası değil. Çok katmanlı bir yaklaşım ile yol alacağız. Performans kavramını hayatın enerjisiyle birleştirerek, gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkan film ve aktivasyonlar tasarlayacağız. Öte yandan Anadolu’ya yayılacak konser projeleri ile Türk halkına ve özellikle gençlerimize dokunacağız. Sadece hizmetlerimiz değil, her nerede olurlarsa olsunlar onlara sanatla, Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biriyle buluşma fırsatını da sunmak istiyoruz. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek, onlar için unutulmaz anlar oluşturabilmek bizim için çok kıymetli."

"Herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak bir hikâye"

Markanın yeni reklam yüzü Kenan Doğulu da iş birliğiyle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Müziğin birleştirici gücüyle yolculukların enerjisini buluşturduğumuz uzun soluklu ve keyifli bir yola çıktık. Petrol Ofisi gibi Türkiye’nin her noktasına dokunan, 7’den 70’e herkesin hayatında yeri olan köklü bir markayla aynı hikâyede buluşmak benim için çok kıymetli. Bu yolculuğun ilk adımını, sahnede yaşadığım gerçek bir anıdan yola çıkarak kurguladık. O anın samimiyetini ve heyecanını ekrana taşıyarak, bir reklam filminden çok, herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak bir hikâye anlattığımıza inanıyorum. İzleyen herkesin bu pozitif enerjiyi hissedeceğine eminim."

TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu ise konuşmasında, "Petrol Ofisi Grubu, yaygın bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Biz de bu süreçte ‘Tüketici bizden ne bekliyor?’ sorusuna yanıt aradık. Artık sadece ürün anlatmanın yeterli olmadığını, asıl önemli olanın hayata dokunmak, tüketicinin yolculuk hikâyesini anlamak ve onunla duygusal bir bağ kurabilmek olduğunu gördük. Kenan Doğulu ile yollarımız bu noktada kesişti. Türkiye’yi bu kadar geniş kapsayan, bu kadar çok insana dokunan, bu kadar çok kalpte yer eden sanatçı sayısı gerçekten çok az. Amaç kendi üretimiyle, oluşturduğu kültürle Türkiye’ye değer katan bir sanatçıyla yola çıkmaktı. Marka ile Kenan Doğulu arasında yol arkadaşlığı da böyle başlad" dedi.

Gerçek bir sahne hikâyesinden ilham alındı

29 Kasım’da yayımlanması planlanan reklam filmi, Kenan Doğulu’nun bir konserinde yaşanan gerçek bir olaydan ilham alınarak hazırlandı. Kampanyanın ilk adımı ise Kenan Doğulu’nun filme özel bestelediği "Ne İstersen O" şarkısının lansman öncesinde dijital platformlarda yayımlanması oldu. Büyük beğeni alan şarkı kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Petrol Ofisi’nin geliştirdiği performans yakıtı

Yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM) Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen Yeni V/Max, bugüne kadar sunulan en iyi performans yakıtlarından biri olmasıyla dikkat çekiyor. Müşteri beklentileri odağa alınarak yenilenen formülüyle Yeni V/Max Kurşunsuz 95, yüzde 32’ye kadar tork artışı, yüzde 26‘ya kadar güç artışı ve yüzde 5’e varan ivmelenme artışı ile araçların tüm yol şartlarında performansını artırmasına olanak veriyor.