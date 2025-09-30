Sosyal medyada paylaştığı videosunda dini değerlere yönelik ağır ve küfürlü ifadeler içeren şakalar yapan komedyen Egemen Şimşek, büyük tepki çekti. Şimşek’in, Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında yaptığı sözler kısa sürede gündeme oturdu.

Tutuklandı

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile emniyet birimlerini etiketleyerek Egemen Şimşek’in tutuklanması yönünde çağrıda bulundu. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Şimşek’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen komedyen, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.