Sultan Su İnegölspor – Beykoz Anadolu Spor A.Ş. karşılaşmasında yaşanan saha olayları ve tribünlerdeki kötü tezahüratlar, PFDK’nın gündemine taşınmıştı.

Bugün toplanan kurul, yaptığı inceleme sonucunda İnegölspor’a iki ayrı maddeden ceza uygulanmasına karar verdi. Muğlaspor maçında 138 bin 500 lira ceza alan İnegölspor'a bu sefer iki ayrı maddeden toplam 135 bin lira ceza kesildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 12.10.2025 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR – BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”