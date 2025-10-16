Evde çocuk bakımı gibi önemli bir görevi üstlenen, ancak herhangi bir sosyal güvencesi veya geliri bulunmayan milyonlarca kadın için büyük bir adım atıldı. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, bu kadınlara yönelik kapsamlı bir destek paketi içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Teklif yasalaşırsa, evde çocuk büyüten kadınlar hem düzenli bir gelire kavuşacak hem de geleceklerini güvence altına alacak.

Aylık 11.052 TL Maaş Bağlanması Planlanıyor

Kanun teklifinin en dikkat çeken yönlerinden biri, çocuk sahibi ve işsiz kadınlara asgari ücretin yüzde 50’si oranında düzenli maaş bağlanmasını öngörmesi. 2025 yılı için belirlenen net asgari ücret esas alındığında, bu destek tutarı aylık yaklaşık 11.052 TL’ye denk geliyor. Bu maaş desteğiyle, özellikle dar gelirli ailelerdeki kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve bağımsızlık kazanması amaçlanıyor. Teklifin gerekçesini açıklayan Milletvekili Şerafettin Kılıç, “Annelik, en ağır emek biçimlerinden biri olmasına rağmen ne sosyal güvenceyle destekleniyor ne de maddi olarak karşılık buluyor,” ifadelerini kullandı.

Emeklilik ve Tam Sosyal Güvence Geliyor

Kanun teklifi yalnızca maaş desteğiyle sınırlı değil; aynı zamanda ev hanımlarına tam sosyal güvence ve emeklilik hakkı da tanıyor. Teklife göre, evde çocuk bakımını üstlenen ve herhangi bir işte çalışmayan kadınlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı kabul edilecek.

Sosyal Güvenlik Primi Desteği: Devlet, bu kadınlar adına sosyal güvenlik primlerini ödeyecek. Böylece prim borcu derdi olmadan emeklilik hakları oluşacak.

Emeklilik Hakkı: Devletin ödediği bu primler sayesinde, ev hanımları yasal şartları tamamladıklarında emekli maaşı alma hakkı kazanacaklar.

Kimler Faydalanabilecek? İşte Temel Şartlar

Kanun teklifinin yasalaşması halinde destekten yararlanacak kadınlara yönelik bazı kriterler belirlendi. Bu şartlar, yardımın gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını amaçlıyor:

Kadının evli ve çocuk sahibi olması,

Herhangi bir işte çalışmıyor olması,

Ailenin toplam gelirinin, net asgari ücretin üç katını aşmaması (bu sayede düşük gelirli haneler öncelikli olacak).

Bu düzenleme, ev hanımlarının bugüne kadar karşılıksız yürüttüğü bakım emeğini ilk kez yasal çerçevede tanımayı hedefliyor. Aynı zamanda kadınların sosyal güvenceye kavuşarak geleceğe daha güvenle bakmalarına olanak sağlamayı amaçlıyor.