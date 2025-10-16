İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın başkanlığınfa Ekim ayı muhtarlar toplantısı Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Aydın, Melih Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Harun Nazlı, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kançu, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahalle muhtarları tek tek söz alırken, vatandaşların kendileri ilettiği sorunları yetkililere ileterek çözüm bulunmasını istediler.

Yapılan toplantının ardından Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve müdürleri ile birlikte Ekim Ayı “Muhtarlar Toplantısı”...

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için muhtarlarımız odak noktamız olup, onların işlerini titizlikle takip etmesi ve kurumlar arası iletişime açık olmaları çok önemli. Bu manada gayret gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."