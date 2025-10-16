ABD merkezli Johnson & Johnson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiltere'de binlerce kişi, şirketin bebek pudrasında asbest bulunduğu iddiasıyla hukuki süreci başlattı. Davacılar, Johnson & Johnson’ın asbestle kontamine olmuş talk pudrasını bilerek piyasaya sürdüğünü ve bu ürünün kansere neden olduğunu öne sürerek Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı.

Ekran Görüntüsü 2025 10 16 202036

Şirket İddiayı Reddetti

Kenvue'den yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının "asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı" savunuldu.

Bebek Beden Tablosu Nedir

Kaynak: Türkiye Gazetesi