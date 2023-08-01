İnegöl OSB Bölgesinde faaliyet gösteren Orçam Mobilya fabrikasından başlayarak, 8 fabrikaya sıçrayan yangın devam ediyor. 3 helikopter, 50 araç ve 100 personelle sürdürülen yangınla mücadelede ilginç görüntüler ortaya çıkıtı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2ne ait helikopterler Boğazköy barajından temin ettikleri suyla onlarca metre yükseklikteki alevlere müdahale ediyorlar. Helikopter pilotları canlarını hiçe sayarak yaptıkları manevralar takdir topladı. Adeta alevlerin içine dalan helikopter pilotları, yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynuyorlar.

Haber merkezi