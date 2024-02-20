Türk Telekom Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları başladı. PİLOT’un 12. Dönemi için başlayan başvurular neticesinde, programa kabul edilen ve programı başarıyla tamamlayan her girişim Türk Telekom Ventures’tan 30 bin dolara kadar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği alacak.

Türk Telekom’un Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures’in Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 12. Dönem başvuruları başladı. 19 Şubat - 17 Mart tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminin ardından 18 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında ikinci başvuru dönemi başlayacak. 10 girişimin kabul edileceği PİLOT girişim hızlandırma programına seçilen ve programı başarıyla tamamlayan her girişim, şirket tarafından 30 bin dolara kadar ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. PİLOT programına başvurular turktelekomventures.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

“PİLOT yeni girişimlerini dünyaya kazandırmayı hedefliyor”

Girişimlere, şirket ile iş birliği fırsatı, nakit ve yatırım desteği, eğitim, mentorluk, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim ve ortak çalışma alanları sağladıklarını belirten Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türk Telekom Ventures ve bünyesindeki Girişim Hızlandırma Programı PİLOT ile girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 59’u yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 35 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Aynı zamanda; girişimlerimize hem Tahtakale’deki Santral binamızda hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi içinde bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar sağladık. Her alanda sunduğumuz katkıyı, San Francisco’daki ofisimiz ile pekiştirdik ve buradan girişimlerimizi dünyaya açarken, Silikon Vadisi’nin başarılarla dolu atmosferini ise Türkiye’ye taşımayı amaçladık. Bu sene Stanford Üniversitesi’nde özel olarak tasarladığımız programla da mezun girişimlerimiz global pazarlara açılma ve girişimlerini büyütmek için eğitim ve mentorluk alırken, Stanford’un ağında bulunan VC ağına erişme ve girişimlerini birebir anlatma imkânı buldular. Bunun yanında; Netsia’nın ABD ofisinde gerçekleşen özel buluşma ile girişimciler, Türkiye’den giden ve global arenadaki yerli girişimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu” dedi.

PİLOT, 12’nci döneminde yeni girişimleri bekliyor

Şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT, 12’nci döneminde yeni girişimlerini bekliyor. 19 Şubat’ta başlayan PİLOT ilk başvuru dönemi 17 Mart’ta sona eriyor. İkinci başvuru dönemi ise 18 Mart’ta başlayacak ve 14 Nisan’a kadar sürecek. PİLOT programı kapsamında; Türk Telekom tarafından sunulan nakit ve yatırım desteği, iş bağlantıları, Tahtakale Santral binası ve AKM’de bulunan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’ndeki ofis alanları gibi pek çok imkân girişimlere sunulmaya devam ediyor.