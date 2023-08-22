Nazım Hikmet’in cezaevinde geçirdiği yıllarda eşi Piraye’ye yazdığı mektuplardan yola çıkarak Murat Çidamlı tarafından sahneye konulan ’Piraye’ oyunu 2 Eylül’de Bursa’da seyirciyle buluşacak.

Nazım Hikmet’in şiirlerinden uyarlanan ’Piraye’, seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Hapis yıllarında eşi Piraye’ye yazdığı şiir ile mektupları tiyatro sahnesine şiirsel üslupla taşıyan oyun 2 Eylül’de Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı. Nazım Hikmet’in tutsaklık yıllarındaki iç dünyası, gündelik hayatını sürdürürken karşılaştığı zorluklar, cezaevindeki dostlukları, umudu, endişeleri ve aşkı anlatılıyor. Oyununda Murat Çidamlı’nın performansı ve Kerem Salih Memişoğlu’nun müzikleri de seyirciyle buluşuyor.

Nazım Hikmet, karısı Piraye’ye 1933’ten 1950’ye kadar geçen 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı. Bu mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Piraye, bu mektupları Nazım Hikmet’in Çankırı Hapishanesi’nde kendi elleriyle yaptığı tahta bavulda, yıllar boyu sakladı.