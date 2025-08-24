PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, konkordato başvurularındaki artışın iş dünyasındaki finansal sıkışıklığın net bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, firmaların konkordatoya ihtiyaç duymadan ayakta kalabilmesi için maliyetlerinin düşürülerek üretimi teşvik eden politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ekonomisinde son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri konkordato başvurularındaki artış oldu.

Yüksek faiz oranları, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, sanayicilerin üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam ediyor. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, yaptığı değerlendirmede sanayicinin üretim gücünü koruyabilmesi için “önünü açacak politikalara” acil ihtiyaç olduğunu söyledi.

Son aylarda artış gösteren konkordato taleplerine dikkat çeken Karadeniz, sinyallerin doğru okunması gerektiğini vurguladı. Konkordatoyu, firmaların borçlarını yeniden yapılandırarak ayakta kalma çabası olarak tanımlayan Karadeniz, “Ancak bu mekanizmanın sıkça gündeme gelmesi, iş dünyasının içinde bulunduğu finansal daralmayı açıkça gösteriyor. Bizim temennimiz, firmaların konkordatoya ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Bunun için finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

“FAİZ VE ENFLASYON SANAYİCİYİ ZORLUYOR”

Yatırım kararlarının yüksek faizler nedeniyle ertelendiğini, artan enflasyonun ise üretim maliyetlerini katladığını ifade eden Karadeniz, faizlerin yüksek seyretmesinin, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı zorlaştırdığını belirtti. Enflasyonun ise enerji ve hammadde maliyetlerini sürekli yukarı çektiğini kaydeden Karadeniz, bu tablonun hem iç pazarda talebi daralttığını hem de ihracatta rekabet gücümüzü zayıflattığını vurguladı.

Üretim gücünü koruyan bir sanayi politikasının Türkiye ekonomisinin geleceği için belirleyici olduğuna dikkat çeken Karadeniz, “Sanayicinin önünü açmak, aslında ekonominin önünü açmaktır. İhracat yapabilen, katma değer üretebilen, istihdam sağlayan işletmelerimizin ayakta kalması ülkenin büyümesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bizim beklentimiz, yatırımcıya güven veren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve üretimi teşvik eden politikaların bir an önce hayata geçirilmesidir” diye konuştu.

“SANAYİCİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR”

Zorluklara rağmen sanayicinin Türkiye için üretmeyi sürdürdüğünü kaydeden Karadeniz, sanayicinin bütün sıkıntılara rağmen istihdam yarattığını, ihracat yaptığını, ülke ekonomisine katma değer sağladığını söyledi. Taleplerini, sanayicinin önünü görebildiği, yatırım kararlarını ertelemek zorunda kalmadığı bir ekonomik ortam olarak sıralayan Karadeniz, “Doğru politikalarla Türkiye ekonomisi yeniden güçlü bir büyüme sürecine girebilir” dedi.