Nilüfer ilçesinde Podyum Parkın hemen altında yer alan Podyum Aquapark 15 bin m2’lik alanı ile Bursa’nın en büyük eğlence mekanı durumunda. Şehrin en büyük su parkı ve yüzme havuzuna sahip olan işletme, çocuk ve yetişkinlere keyifli zaman geçirmeyi vadediyor.

BURSA’NIN EN BÜYÜĞÜ PODYUM AQUAPARK

Podyum Aquapark’ta Türkiye’nin en büyük turizm otellerindeki havuzları aratmayan 1800 m2‘lik büyük havuz ve çocuk havuzları yer alıyor. Havuz suyunu sevenler yüzmenin ve güneşlenmenin tadını çıkarırken, eğlenmek isteyenler içinde gün boyunca animasyon gösterileri yapılıyor. İşletmede kendini lüks bir otelin havuzunda hissediyorsunuz. Podyum Aquapark’ta minikler için çocuk kulübü, yetişkinler içinde plaj voleybolu, plaj futbolu, ayak tenisi, plates gibi hizmetlerde veriliyor. Tüm bu aktiviteler, giriş ücreti verenlere ücretsiz olarak sunuluyor.

PODYUM AQUAPARK 2025 ÜCRETLERİ

Podyum Aquapark’ın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler işletmenin 2025 yılı için belirlediği giriş ücretini ödemek zorunda.

Parka giriş ücreti yetişkinler için (12 yaş üstü) hafta içi 1.000 TL, Cumartesi günü 1.200 TL ve Pazar günü ise 1.350 TL. 4-12 yaş çocuklar için belirlenen fiyatlar ise, hafta içi 900 TL, Cumartesi günü 1.000 TL ve Pazar günü 1.200 TL. İşletmede 0-3 yaş arasındaki çocuklardan ise giriş ücreti alınmıyor. İşletme, her gün 10.00’da açılıp 19.30’da kapanıyor. Giriş ücretlerinin yanı sıra içeride alınacak içecek ve yiyecekler için ekstra ödeme alınıyor. İşletme içinde para geçmediği için 60 TL depozite ödeyerek kart sahibi olmak zorundasın. Fast-food, Pool Bar ve Lounge Bar’da yapacağınız harcamaları düşünerek karta para yüklenmesi gerekiyor. Gün sonunda kartınızda para kalırsa kalan parayı ise iade alabiliyorsunuz.

Podyum Aquapark’ta ayrıca soyunma odalarında yer alan kilitli giysi dolaplarını günlük 75 TL’ye kiralayabiliyorsunuz.

NİNOVA AQUAPARK ÇOK FARKLI

Bursa’nın diğer Aquaparkı ise Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde yer alan Nilüfer Aquaparkı diye de anılan Ninova Aquapark.

Damsız girilemeyen işletmede hem çocuklar hem de yetişkinlikler için her şey düşünülmüş. Yetişkin ve çocukların doyasıya eğlenebildiği işletmede bir yandan kaydırakların keyfini sürerken, diğer yandan zengin menülerle günün keyfini sürebilirsiniz. Podyum Aquapark gibi Ninovo’da dışarıdan yiyecek ve içecek sokmak yasak. 2 havuzlu ve 6 kayaklı tesis her gün saat 10.00’da açılıp, 20.00’de kapanıyor.

NİNOVA AQUPARK 2025 YILI ÜCRETLERİ

Ninova Aquapark, Podyum Aquapark gibi aynı sistemle hizmet veriyor. Bu işletmeye girmek için önce giriş ücreti ödemek zorundasınız.

Ninova Aquapark 2025 yılı giriş ücretleri şu şekilde;

0-3 arasındaki çocuklara giriş ücreti alınmıyor

4-12 yaş arasında ki çocuklar, hafta içi nakit 700 TL, hafta sonu ise (Cumartesi ve Pazar) ise nakit 800 TL, Kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise 100 TL fark alınıyor. 12 yaş üstü ise hafta içi nakit 800, hafta sonu ise 1.000 TL. Nakit yerine kredi kartıyla ödemek yapmak isteyenler yine 100 TL fark ödemek zorunda.