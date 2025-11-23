Bursa’nın İznik ilçesi, tarihi bir ziyaret öncesi anlamlı bir esere ev sahipliği yapıyor. İznikli çini ustası Mesude Künen, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun 28 Kasım’da ilçeye gerçekleştireceği ziyaret için özel bir hediye hazırladı.

Yaklaşık 1,5 ay süren titiz ve ince işçilik gerektiren çalışmalar sonunda ortaya çıkan minyatür eser, İznik’in köklü tarihini ve kültürel mirasını yansıtıyor. Eser, 28 Kasım’daki tarihi buluşmada İznik’ten Vatikan’a uzanan bir dostluk ve kültürel miras köprüsü olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ unvanına sahip Künen’in hazırladığı minyatür çalışmada, kentin simgesi hâline gelmiş tarihi yapılar, İznik surları, anıtsal kapılar ve kentin kültürel dokusunu temsil eden önemli noktalar yer alıyor. El emeği göz nuru bu özel eser, geleneksel İznik çini sanatının modern bir yorumla aktarıldığı nadide bir örnek.

Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinin arka planında, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bu tarih, İznik’in uluslararası gündemde yeniden öne çıkmasını sağladı. İznikli sanatçı Mesude Künen de hazırladığı eserle, bu özel tarihe sanatsal bir katkı sunuyor.

"İznik’i en özel haliyle anlatmak istedim"

Usta çini sanatçısı Künen, çalışmanın hem manevi hem sanatsal açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi;

"Bu eser, İznik’in tarihini, ruhunu ve güzelliğini yansıtan bir bütün olsun istedim. 1,5 ay boyunca en ince ayrıntısına kadar çalıştım. Papa’ya sunulacak olması bizim için gurur verici."

Papa’ya sunulacak özel bir hatıra

Hazırlanan minyatür, Papa 14’üncü Leo’ya İznik ziyareti sırasında resmi olarak takdim edilecek. İlçe halkı ve yerel yönetim, bu özel ziyaretin hem turizm hem de uluslararası tanıtım açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. Papa’ya sunulacak bu hediye, yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda İznik’in tarihini, kültürünü ve binlerce yıllık mirasını temsil eden bir sembol niteliği taşıyor.