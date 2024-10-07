Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada sanıklar Engin ve Dilan Polat, “Hakaret”, “Tehdit”, “Basit yaralama” suçlarından beraat etti. Sanık Engin Polat, “Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında ’hakaret’, ’basit yaralama’ ve ’tehdit’ suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise ’hakaret’, ’basit yaralama’, ’tehdit’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Müşteki avukatları, “Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise, “Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. ’Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz” dedi.

Engin Polat’a 1 yıl 10 ay hapis

Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat’ın “Birden fazla kişiyle tehdit” suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat’ın ise “Tehdit” suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanık Engin Polat “Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.