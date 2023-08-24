İstanbul Eminönü’nde sürücü belgesi olmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan taksi şoförü, polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtı. Taksi şoförü, nefes kesen bir kovalamacanın ardından motosikletli polisler tarafından yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplamda 26 bin 331 lira para ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü’nde taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında durdurulmak istenen 34 TKD 23 plakalı taksinin sürücüsü Erdoğan Tepe, aracının içinde yolcu varken polisten kaçtı.

Motosikletli trafik polisleri, kaçan taksinin peşine düştü. Nefes kesen kovalamacanın ardından ticari taksi sürücüsü ara sokakta yakalandı.

Daha önceden çalışma ruhsatının iptal edildiği, sürücü belgesinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenilen taksi şoförü, kendisine neden kaçtığını soran gazeteciye ise “Sen ne içiyorsun?” diyerek cevap verdi. Yakalanan taksi sürücüsü Erdoğan Tepe, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Taksi şoförüne, araçta bulunması gereken logoların eksik olmasından dolayı 436, polisin emir ve ikazlarına uymamaktan 951 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak makas atmaktan 4 bin 64 TL, çalışma ruhsatı olmadan araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 8 bin 190 TL para cezası kesildi.

Plaka sahibine ise sürücü belgesi bulunmayan kişinin araç kullanmasına izin verdiği için 8 bin 190 TL ve araçta eksik logo bulunduğu için 436 TL cezai işlem uygulandı.